Gioco d'azzardo, proteste davanti a palazzo Lascaris

Un risultato è stato ottenuto: l’audizione dei promotori delle due proposte di legge di iniziativa popolare, che il Consiglio regionale non è riuscito a esaminare nei termini. Termini scaduti per le proposte sul gioco d’azzardo patologico e sulla doppia preferenza di genere, che hanno raccolto complessivamente 20mila firme, l’appoggio di 21 Comuni e di 40 associazioni. Da qui la protesta davanti a Palazzo Lascaris per sottolineare il diritto-dovere di essere ascoltati.

Intervista a Maria Josè Fava, Libera Piemonte