Giornata mondiale senza tabacco, nuova linea guida ISS

Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco. E' il messaggio su cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto di focalizzare la campagna per la Giornata Mondiale senza Tabacco, incentrata su crisi alimentare e sensibilizzazione verso colture alternative. In Italia l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la nuova Linea Guida per il trattamento della dipendenza da tabacco e nicotina, che aggiorna la precedente del 2008. Nei nove quesiti si analizzano i trattamenti disponibili e si affronta anche il tema della dipendenza dai nuovi prodotti, come sigarette elettroniche e dispositivi da tabacco riscaldato. E sul Rapporto Nazionale sul Tabagismo si riflette anche sulla figura del policonsumatore, cioè chi fa uso di più di un prodotto, fenomeno che riguarda anche gli adolescenti. Se il numero dei fumatori in Italia cala - il 20,5 per cento della popolazione sopra i 15 anni, 10 milioni e mezzo di persone - aumenta la media del numero delle sigarette fumate, 12,2 sigarette al giorno e un quarto dei fumatori supera le venti.