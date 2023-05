"Io, gambizzato nel '79, vi dico che le BR avevano consenso".

Oggi, 9 maggio, è la giornata della memoria delle vittime del terrorismo. “Il rumore era attutito dal silenziatore, ma quello che mi è rimasto impresso e l'odore pungente della polvere da sparo. cinque colpi a ripetizione creano un odore acre fastidiosissimo”. Cesare Varetto, 80 anni da compiere, negli anni Settanta era uno dei responsabili delle relazioni sindacali della Fiat. Per questo le Brigate rosse lo misero nel mirino e lo gambizzarono. “Era il 4 ottobre del 1979, festa di San Francesco d'Assisi. Al termine del lavoro sono passato in questo negozio dove mia moglie aveva un negozio di biancheria intima. Avevo il figli primogenito Andrea in braccio che casualmente stava giocando con una pistola in mano, aveva questa pistola di plastica. Mi hanno spinto in un angolo del negozio e a quel punto ho sentito uno dei tre, che ho capito fosse Peci, urlare: ‘Spara, spara’ ".

Patrizio Peci, il “pentito”

A guidare il gruppo di fuoco Patrizio Peci, che poi confesserà quella e tante altre azioni terroristiche permettendo lo smantellamento delle BR. A sparare, uno dei destinatari delle lettere di sospensione che seguirono l'omicidio di Ghiglieno e il ferimento di Varetto. “Tra i sessantunno purtroppo c'era anche quel ragazzo che ha sparato".

La verità? Le BR avevano un certo consenso…

Il consenso per le BR e le sue azioni era ampio. “In piazza Respighi, la sera, nel bar c'era già chi diceva: ‘Se gli hanno sparato qualcosa avrà pur fatto…’ . Alcuni hanno delle responsabilità più grandi di altri tra i vari terroristi. Quelli che han costruito e mantenuto diffuso l'ideologia sono sicuramente molto più responsabili di quelli che semplicemente sparavano". A chi tra i brigatisti gli ha chiesto perdono, l'ha dato. “Sono del parere che comunque sempre, dico sempre, perché me l'ha insegnato don Bosco, c'è un punto su cui far leva per capovolgere le cose. Anche su alcuni di questi ragazzi, so che la vita è cambiata”.

“Nonno, cos'è quella ferita?”

Dalla Fiat dopo l'attentato una vicinanza minore di quello che lui si aspettava. “Con me come con tutti, diciamo che è caduto quel rapporto personale. Oggi restano le ferite e la voglia di ricordare ciò che è stato. Al mare, con le gambe scoperte, i piccoli guardano questo segno sembra quasi un mille piedi, mi chiedono: 'Nonno cos'è questo cos'hai fatto?'. Spiego loro cos'è avvenuto, l'ho fatto coi figli, coi nipoti più grandi. Spero di farlo presto coi più piccoli. E per loro divento una figura particolare, il nonno che c'è. Infatti mi chiamano nonno Cècè”.