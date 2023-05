Giovanni Cuniolo, il tortonese che per primo vestì la maglia tricolore

“Nel 1907 mio nonno, Giovanni Cuniolo, si fece fare la maglia tricolore. Per andare a correre all'estero”.

In principio era una fascia tricolore, proprio come quella del sindaco. Decisamente inadatta per essere sfoggiata nelle successive competizioni dal campione italiano in carica di ciclismo. E così Giovanni Cuniolo, i colori della nostra bandiera decise di indossarli sulla pelle. Il Giro d'Italia torna in quell'Alessandrino che ha dato i natali ai fratelli Coppi, a Girardengo, a Malabrocca, a Carrea. E proprio al tortonese Cuniolo, pioniere delle due ruote

“E' il corridore che ha vinto più di ogni altro prima della Grande Guerra. Con 54 vittorie attestate. Contro avversari agguerritissimi come Giovanni Gerbi, il Diavolo rosso di Asti”, ricorda Giovanni Ferrari Cuniolo, pronipote del corridore.

Classe 1884, Cuniolo vinse tutto: due Coppe del Re, tre campionati italiani, il Giro di Lombardia. E ancora il record dell'ora e una tappa al primissimo Giro d'Italia, era il 1909. Poi, appesa la bici al chiodo, l'avventura imprenditoriale e i consigli ai campioni del futuro:

“Non è stato solo un campione nello sport ma anche un campione nella vita. Perché aprì la seconda concessionaria Fiat in Piemonte nel 1928 ed è stato il maestro sportivo del Campionissimo Fausto Coppi. E il Campionissimo andava molto spesso dal mio bisnonno per chiedergli consigli su come affrontare una competizione”.

Sulle strade oggi corre un possibile erede di “Manina”, questo il suo soprannome. Anch'egli è piemontese: