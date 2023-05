Fuga a tre e arrivo in volata: a Rivoli vince Nico Denz

Lo si era capito fin dalle prime battute, fuga con volata a tre nella tappa da Bra a Rivoli, l'unica tutta in territorio piemontese di questo giro d'Italia: ad aggiudicarsi la frazione il tedesco Nico Denz, davanti al lettone Toms Skujins e all'australiano Sebastian Berwick. Nulla cambia in classifica generale, con il britannico Thomas in maglia rosa. Dopo la preoccupazione e le polemiche degli ultimi giorni, niente ritiri per covid e il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni fa un primo bilancio.

Intervista a Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia.