Da Borgofranco a Crans Montana, ma senza cima Coppi

Poteva, anzi doveva essere la cartolina di questa prima parte di Giro d'Italia. Il meteo ha deciso diversamente. La tredicesima tappa, da Borgofranco d'Ivrea a Crans Montana, in Svizzera, verrà ricordata per la cancellazione dell'ascensione al Colle del Gran San Bernardo, la Cima Coppi, a quasi 2500 metri di quota. Colpa delle abbondanti nevicate che hanno interessato l'arco alpino.

Il nuovo tracciato

Dal lato italiano è stato possibile pulire il percorso. In Svizzera no, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso impossibile mettere in sicurezza il versante. Si passerà quindi dal traforo, a quota 1800 metri, come accadde nel 2006 per la Aosta-Domodossola. La Cima Coppi viene spostata all'arrivo delle tre cime di Lavaredo mentre la salita del Gran San Bernardo resta un Gran Premio della Montagna di prima categoria. La tappa verrà quindi accorciata a 199 chilometri, resterà il Croix du Coeux, 2137 chilometri ed i 15 chilometri finali, in salita, dai 505 metri di Granges ai 1456 di Crans Montana.