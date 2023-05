Il Giro entra in Piemonte: undicesima tappa Lido di Camaiore-Tortona

Dal mare toscano alle colline alessandrine, lungo le strade di Fausto Coppi e Costante Girardengo. Il Giro d'Italia arriva oggi in Piemonte per l'undicesima tappa, da Lido di Camaiore con arrivo a Tortona. 219 chilometri estremamente ondulati con tre Gran Premi della Montagna, il passo del Bracco nel comune di Deiva Marina, provincia di La Spezia, la Colla di Boasi nella città metropolitana di Genova ed il passo della Castagnola, porta d'ingresso piemontese nel comune di Franconalto.

Giro d'Italia 2023, undicesima tappa Lido di Camaiore - Tortona

Le altezze non sono proibitive, le cime sono comprese tra 583 e 610 metri per un dislivello di poco più di 1000 metri così come le pendenze, la massima dell'11 per cento al passo della Castagnola ma l'andamento altalenante potrebbe essere terreno di caccia per una fuga, agevolata dagli ultimi venti chilometri in leggera discesa, da Serravalle Scrivia verso Cassano Spinola, paese legato al primo campionissimo, Costante Girardengo. L'arrivo a Tortona, il terzo nella storia della Corsa Rosa, tutto per Fausto Coppi, l'airone, a 70 anni dalla sua ultima vittoria al Giro.