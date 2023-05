Giro d'Italia 2023, il percorso della Bra-Rivoli

Una frazione tutta in territorio piemontese, da Bra, in provincia di Cuneo a Rivoli, nella città metropolitana di Torino. La dodicesima tappa del Giro d'Italia 2023 nasconde due insidie. La prima al chilometro 36, con il Gran Premio della Montagna di terza categoria a Pedaggera, la seconda dopo 120 chilometri, il colle Braida, passando per la Sacra di San Michele, quasi 10 chilometri di lunghezza per una pendenza media del 7 per cento con un picco del 12.

Ultimi 28 chilometri di discesa per l'arrivo a Rivoli, dove i corridori troveranno una piccola ma insidiosa trappola: si tratta di un rampina con pendenza all'8 per cento che potrebbe rompere il ritmo a più di un atleta, agevolando scatti proprio in dirittura d'arrivo, con gli ultimi settecento metri in leggerissima salita. Una curiosità: la tappa è lunga 5 chilometri in più del previsto per via della necessità di aggirare il centro tumori di Candiolo, data l'impossibilità di chiudere al traffico l'unica strada d'accesso al nosocomio, una deviazione che taglia fuori dalla corsa anche il comune di Vinovo.