Il Giro d'Italia raggiunge il Piemonte: domani pomeriggio 17/5 arrivo a Tortona della tappa partita da Camaiore, in Toscana. Poi una pedalata di quattro giorni tra sport, turismo e curiosità. Giovedì 18 maggio Bra-Rivoli. Venerdì 19 maggio la carovana rosa lascia il Piemonte da Borgofranco d'Ivrea per andare in Svizzera, a Crans Montana. Servizio di Massimo Lanari.