Gli animali sentinelle nella lotta al cancro

Gli animali ci lanciano importanti segnali d'allarme su ciò che non va nel nostro ambiente. Avendo una vita più breve possono sviluppare prima tumori che richiedono un decorso maggiore nell'uomo. Negli ultimi anni, ad esempio, si sta studiando fino a che punto l'inquinamento da prodotti chimici nelle nostre case sia cancerogeno. E i nostri amici a quattro zampe, che passano molto tempo fra le mura domestiche, possono dirci molto.

Un registro regionali dei tumori sugli animali

Per studiare i fattori di rischio comuni è necessario raccogliere dati in maniera organica. Lavora a questo obiettivo un progetto finanziato con 35 mila euro dalla Fondazione regionale per la ricerca sul cancro, che vuole realizzare un registro tumori di tutti gli animali della Valle d'Aosta, quelli da compagnia, da allevamento e selvatici. Uno strumento fondamentale che ancora non c'è.

Verso una rete nazionale informatizzata

Uno sforzo condiviso a livello regionale dai veterinari dell'Usl, da quelli che fanno la libera professione e del Cermas, il Centro di Referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici, e un primo step verso la costruzione di una rete nazionale informatizzata. Un altro esempio dell'importanza che può rivestire l'oncologia comparata è nella ricerca sui legami diretti tra i tumori dell'occhio e l'esposizione ai raggi solari, che nell'uomo non è stata ancora dimostrata. Un aiuto può arrivare dallo studio del carcinoma squamo-cellulare che colpisce i bovini d'alpeggio.

Nel servizio le interviste a Claudio Trentin, responsabile della Struttura semplice Epidemiologia veterinaria dell'Usl, ed Emilio Bazzocchi, direttore del Servizio veterinario di Igiene della produzione alimenti di origine animale dell'azienda sanitaria locale.