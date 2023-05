Gli studenti, il caro affitti e le nuove residenze universitarie

I prezzi crescono anche per i quasi 40mila studenti fuorisede di Torino. E chi non si può permettere di pagare l'affitto a un privato fa domanda per uno dei 2.429 posti disponibili in Piemonte nelle residenze universitarie pubbliche. Le proteste degli universitari, e i sei progetti già presentati dall'Ente regionale per il diritto allo studio per riqualificare coi fondi europei luoghi di Torino oggi abbandonati. Tra questi la ex scuola elementare Salvo D'Acquisto nel quartiere di Barriera di Milano, dove, se il progetto sarà finanziato, sorgerà una residenza da 224 posti.

Interviste a: Michele Pronesti, agente immobiliare; Pasquale Scordo, Udu Torino