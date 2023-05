Le bacchette magiche di tutto il mondo streganoTorino

Torino diventa capitale della magia per la XXI edizione dei Masters of magic, la convention mondiale di maghi e prestigiatori. Tanti gli ingredienti: realtà e illusione, leggi della fisica e dell'immaginazione. Una sola la regola: non svelare mai il trucco.

Servizio di Maria Valeria Vendemmia

Walter Rolfo, ideatore di Masters of Magic

Miguel Muñoz, illusionista

Alessandro Mosca, acrobata