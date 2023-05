Lo studio dell'acqua e il suo fluire per prevenire il rischio idrogeologico

Un laboratorio dell'Università di Trento all'avanguardia nello studio della meccanica dei fluidi e dell’idraulica . Per un territorio, quello italiano, che in un contesto di cambiamento climatico ha mostrato tutte le sue debolezze. I ricercatori studiano i fluidi, il loro movimento e perfezionano opere di idraulica che si progettano, o si stanno realizzando, proprio per mitigare il rischio idrogeologico.