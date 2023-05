Il castello della Manta si svela al pubblico

Gli ambienti dell’appartamento cinquecentesco, riccamente decorati sulla base delle tendenze in voga alla corte torinese del tempo, riscoprono finalmente la loro originaria bellezza grazie a un lungo e impegnativo lavoro di restauro promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Questa sezione, definita “Palazzo di Michele Antonio” dal nome del Conte Saluzzo della Manta che ne volle la realizzazione nella seconda metà del XVI secolo, presenta, oltre alle eleganti volte affrescate, pavimentazioni decorate a finte tarsie marmoree che rivestono gli ambienti principali dell’appartamento e che sono state realizzate in cocciopesto dipinto ad affresco: una tecnica originalissima, di cui rari sono gli esempi sopravvissuti fino a noi.

Per raccontare al pubblico l’andamento del restauro e ripercorrere la storia del Castello attraverso i cambiamenti e le scoperte avvenuti grazie ai lavori di recupero attuati dal FAI fino a oggi, si propone un ricco calendario di visite speciali, che si svolgeranno tra maggio e giugno.