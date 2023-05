Il futuro di Stresa tra turismo e sostenibilità

Si preannuncia un’annata record per il turismo in Italia. Dati positivi presentati dall’Istat per presenze e prenotazioni, mai così buoni da prima della pandemia. Una crescita da sostenere come confermato nel MeetForum di Stresa sul turismo sostenibile.

Una conferma viene dagli operatori che puntano sull’alta gamma: il miglioramento dei servizi consente di attirare clientela straniera qualificata, anche con il sostegno degli operatori economici.

Interviste a: Daniela Santanché, ministro del Turismo; Stefano Barrese, Intesa Sanpaolo, Dina Ravera, Destination Italia, Vitaliano Borromeo, presidente di Terre Borromeo