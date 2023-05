Il maltempo si abbatte nella notte ma non provoca danni significativi

Piogge intense, grandine, lampi. E' stata una notte difficile ma senza grandi danni quella appena passata per il Piemonte, ancora alle prese con il maltempo, una costante di questi ultimi giorni. Una bomba d'acqua e grandine a Castiglione Falletto. Strade al limite della praticabilità a Gallo d'Alba. Grandine a Gattico-Veruno, un nubifragio a Neive, un acquazzone violento a Vercelli. Sono le immagini della nuova ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte la scorsa notte. Violente precipitazioni, immortalate dai cittadini che hanno registrato video dalle loro case o nelle loro auto per poi condividerli sui social. Le immagini, impressionanti, mostrano cielo illuminato a giorno per via dei fulmini a Saluzzo, Fossano e Venaria Reale. Nel torinese registrati disagi a Vinovo, Nichelino per un violento acquazzone misto grandine: in pochi minuti le strade sono diventate fiumi: diversi gli interventi dei vigili del fuoco per cantine e garages pieni d'acqua e per alberi pericolanti. A Moncalieri allagato un sottopasso mentre nella zona di Borgo Mercato alcuni residenti si sono attivati per cercare di far defluire l'acqua.