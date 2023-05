Per l'Oms l'emergenza Covid è finita, ecco il salatissimo conto

Era il 22 febbraio 2020 e quando il covid arrivò anche in Piemonte con primo caso all’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Di pandemia nel mondo si parlava da meno di un mese. In Lombardia era appena stato isolato il paziente uno. Poche mascherine, pochissimi tamponi, nessun vaccino. Il lockdown alle porte. Tre anni che hanno cambiato il mondo e che alla nostra regione sono costati quasi 14mila morti, oltre 1 milione e 700mila contagi. E spese superiori al miliardo di euro.

Ora che l'OMS ha dichiarato conclusa l'emergenza globale, casi e costi di fatto non si contano più. Il virus diventato endemico ha smesso di far paura. Eppure, nel quotidiano c'è ancora. Disinfettarsi è un'abitudine. La mascherina va portata nelle strutture sanitarie a contatto coi più fragili. Per i positivi, circa un migliaio la settimana, è ancora obbligatorio l'isolamento, minimo cinque giorni. E se nei nostri ospedali i ricoverati sono meno del 3 per cento, in corsia quella che stenta ad andar via è la stanchezza del personale.

Secondo una ricerca della Federazione degli internisti ospedalieri (Fadoi), condotta proprio in Piemonte e Val d'Aosta, il 65 per cento dei medici si dice snervato. Tra gli infermieri, solo nell'Asl Città di Torino, denuncia il sindacato Nursind, al 31/12 sono state accumulate 24mila giornate di ferie non godute. Eredità del covid, ma non solo. La nuova sfida è la carenza di camici bianchi.