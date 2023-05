Il Toro riscopre a Superga il valore dei suoi giovani

Il giorno dopo la commozione e il ricordo il Toro riparte dai suoi giovani e attraverso di loro prova a progettare il suo futuro. Alessandro Buongiorno, anzitutto, il ragazzo che a ventiquattr'ore dal gol di Marassi ha vissuto l'emozione di leggere per la prima volta i nomi degli invincibili sulla lapide di Superga. La prima di una lunga serie si augurano i tifosi ma anche i campioni del passato che hanno idealmente ceduto il testimone all'ultimo prodotto del vivaio granata. E poi c'è Peer Schuurs che in sei mesi è riuscito a far dimenticare Bremer, incoronato solo lo scorso anno come miglior difensore della serie A. E' uno dei punti fermi della squadra di Juric e a dispetto di alcune voci di mercato che circolano da tempo, il presidente Cairo giura di volerlo trattenere. Il popolo granata che anche ieri ha affollato tutte le cerimonie in memoria della tragedia di Superga merita questo e altro. Merita soprattutto di tornare a conoscere la parola vittoria che non è la sola cosa che conta, ma che resta pur sempre l'obiettivo di qualunque competizione sportiva. E trent'anni dall'ultimo trionfo sono davvero tanti.