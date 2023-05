Juventus, stagione finita per Pogba

La Juventus perde Paul Pogba. Stagione finita, ancora prima di iniziare veramente, per il centrocampista francese che starò fuori per 15/20 giorni. Niente semifinale di ritorno contro Siviglia - giovedì in Europa League - e niente finale di campionato in cui la sua presenza sarebbe stata preziosa per chiudere nel migliore dei modi. La vittoria contro la Cremonese lascia dunque una eredità pesante. E pensare che era stata una bella serata, in grado di esaltare il talento di Fagioli (suo l'1-0 che sblocca la partita dopo una bella serpentina di Chiesa) e confermare Bremer decisivo anche sottoporta (è stato il difensore, alla sua quarta rete in campionato, a fissare il risultato sul 2-0).

Chi non si ferma è il Torino. A Verona centra l'ottava vittoria fuori casa che vale l'ottavo posto in campionato. L'1-0 finale firmato da Vlasic non racconta di una partita che i granata avrebbe potuto conquistare con margine ben più ampio. Con la giustizia sportiva che potrebbe rivoluzionare la classifica, il Toro rimane ancora in corsa per l'Europa. Ma soprattutto il progetto di Juric sembra finalmente aver preso corpo. Dalla consacrazione di Buongiorno alla crescita di Ricci, passando per una identità di gioco ben precisa e fruttuosa. Il finale di stagione sarà tutto da godere.

Interviste a: Massimiliano Allegri, allenatore Juventus; Ivan Juric, allenatore Torino