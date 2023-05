Il dottor Algoritmo

In un ospedale romano l'intelligenza artificiale entra in sala operatoria. Migliaia di dati e informazioni personalizzate al servizio del chirurgo, ma alla fine per la riuscita dell'intervento il tocco umano resta insostituibile.



Interviste a BRUNO VIOLANTE - DIRETTORE ORTOPEDIA GEMELLI ISOLA TIBERINA, LUIGI CAPASSO - ORTOPEDICO GEMELLI ISOLA TIBERINA,

CLAUDIA BRUNETTI - ORTOPEDICO GEMELLI ISOLA TIBERINA