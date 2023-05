Italia, un paese con sempre meno giovani

Una popolazione anziana che aumenta, ma la longevità è un tratto comune con altri paesi. In Italia però c'è anche una riduzione delle nuove generazioni: si fanno meno figli. E c'è un divario tra il numero desiderato di figli, intorno a due, in linea con quello di altri paesi simili che però hanno una maggiore natalità, e quello effettivo, di circa 1,25. In questo gap dovrebbero inserirsi politiche efficaci, spiega Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale all'Università Cattolica di Milano.