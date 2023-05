Ivrea al centrosinistra e Orbassano conferma il centrodestra, le voci dei sindaci

I cittadini piemontesi premiano le coalizioni dove si presentano unite. A Ivrea il centrosinistra con il Movimento 5 stelle strappa un successo al primo turno che ribalta l'esito della scorsa tornata quando erano state le destre, con il candidato moderato, Stefano Sertoli, a prevalere. A vincere con il 52 per cento dei consensi Matteo Chiantore che commenta soddisfatto: “Si tratta di un bellissimo un bellissimo percorso di questa coalizione, fatto di unione d'intenti, un lavoro che arriva da lontano che ci ha portato in scioltezza a fare un percorso senza intralci”.

Scenario ribaltato a Orbassano dove la sindaca uscente, Cinzia Maria Bosso, forte del sostegno di tutto il centro destra, viene riconfermata con il 57 per cento e spiega come proseguirà la sua attività amministrativa: “L'attenzione sarà sempre quella al contenimento della tassazione, ai giovani, agli anziani alle categorie fragili. Coglieremo le opportunità come è già stato fatto, le opportunità lavorative e le opportunità per le imprese”.

Indicazioni che possono valere anche per le prossime regionali, come sottolinea il presidente Alberto Cirio, complimentandosi con Bosso: "Il centrodestra è in salute e vince dove è unito - dice - Fa invece più fatica dove si presenta diviso e questo credo sia un messaggio molto chiaro che ci dice di continuare a lavorare insieme all'interno della coalizione che, solo pochi mesi fa, ha portato il centrodestra al governo del Paese".

La necessità di coalizzarsi con il M5s per vincere è evidenziata anche dalla vicepresidente del senato del Pd, Anna Rossomando che su Twitter scrive: ''Bella vittoria del centrosinistra a Ivrea già al primo turno, frutto del lavoro di una squadra larga".

L'altro dato che resta è la disaffezione degli elettori con quasi un piemontese su due (55,6 per cento ha votato) che ha disertato le urne. L'affluenza maggiore a Balocco 90 per cento, la più bassa a Bergolo, in provincia di Cuneo, 23 per cento.

