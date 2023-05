A Ivrea la lunga crisi delle telecomunicazioni. Vodafone licenzia e Wind 3 cede la rete

Oltre mille esuberi su scala nazionale, 118 tra Ivrea e San Mauro: alla Vodafone regna la disillusione, dopo un percorso fatto per scongiurare i licenziamenti con percorsi professionali ad hoc e poi 36 mesi di ammortizzatori sociali a fine 2019. Il 27 maggio, se non si arriverà a una soluzione, partiranno le lettere di licenziamento. Ma ad essere in crisi è tutto il settore delle telecomunicazioni: a Ivrea rischiano il posto di lavoro anche 150 dei 400 dipendenti di Wind 3. I sindacati territoriali hanno scritto una lettera alla ministra del Lavoro Marina Calderone e il 6 giugno scenderanno di nuovo in piazza a Roma.

Servizio di Federica Burbatti, immagini di Guido Cravero, montaggio di Paolo Monchieri. Interviste a Silvana Benincasa, Cgil Wind 3, e Giovanna Principato, Cisl Wind 3