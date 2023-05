Julia, dalla Polonia a Vercelli

Julia ha 20 anni e studia filologia italiana nella sua università in Polonia. Da marzo è a Vercelli, dove frequenterà per sei mesi la facoltà di Lettere del Piemonte Orientale. Il suo soggiorno è reso possibile dal progetto Erasmus, un programma dell'Unione Europa che offre la possibilità di studiare o di frequentare un tirocinio all'estero.



Un’esperienza che consiglia a tutti: “Ti aiuta a crescere, come persona, si impara molto più velocemente”. Julia alloggia in una residenza per studenti. “Conosco ragazzi italiani e provenienti dall'estero. C'è anche chi arriva dall'India e dall'Iran", racconta. “Mi piace molto Vercelli, è un posto tranquillo, e anche all'università sono stata accolta bene”.