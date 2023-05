Juric batte il suo passato

Juric contro il suo passato, contro il Verona che allenò. Juric che conosce come quasi tutti gli scaligeri come le sue tasche e le svuota con un tranquillo ma sistematico pressing sulla trequarti che costringe i centrocampisti veronesi alla cosa che non sanno fare, lanciare lungo. Palla regolarmente persa. Poi Juric mette quasi sempre avanti Buongiorno, dato che sa che il centravanti Djuric non riesce a seguirlo. Così arriva il gol del Toro al 30esimo, Buongiorno da uomo in più scorre libero il campo e dà la palla a Sanabria che smista su Vlasic, controllo sotto la suola, Coppola, appena entrato si muove come fosse ancora in spogliatoio e lo lascia tirare all'incrocio, Montipo è il portiere con più parate del campionato ma questa non gli riesce.

Un Toro da trasferta

Prima per il Verona c'era stato un solo tiro centrale di Tameze che comunque turba un po' Milinkovic, portiere da guardare assistiti da cardiologo. Mentre il Toro aveva visto Voivoda mangiarsi un gol offerto da Karamoh. Nel secondo tempo il Toro, che sembrava perfetto, mostra un buco con Rodriguez che non segue Ngonge che la da Lazovic libero di prendere il palo esterno. Dembaseck deve ancora essere svegliato dalla urla di Juric e lascia la palla a Cbal che si fa mezzo campo e tira, parata sempre per cuori forti di Milinkovic. A questo punto però la disperazione del Verona diventa una serie di occasioni del Toro che, per la disperazione di Juric, non vanno dentro, si comincia col lancio di Milinkovic che arriva sul piede di Ricci, uno stop da sogno un tiro da incubo. Poi l'azione tutta studiata per il gol: Ricci, Ilic, Seck peccato che il tiro tocca a Singò, sul portiere. L'occasione parte dal cross del solito Buongiorno libero con il solito Singò che la cicca in alto. Ma intanto il Toro in trasferta è da media scudetto.