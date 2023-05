Juve, addio alla Champions e la stagione finisce tra i fischi

A fine gara Max Allegri non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto per una stagione lontana da quelle che erano le sue speranze e le aspettative del popolo bianconero costretto a prolungare di un altro anno il digiuno di successi. Un'annata nella quale i fattori esterni al campo, nel racconto del tecnico, sono stati però decisivi. Ieri è arrivata una sconfitta con il Milan che ha chiuso del tutto il discorso qualificazione Champions, lasciando aperta la porta a un ingresso in Europa League da conquistare nell'ultima giornata. Tutto questo però senza tenere conto del processo che si aprirà il 15 giugno sulla manovra stipendi e che potrebbe allungare ombre anche sulla prossima stagione. Difficile insomma parlare di quanto accaduto ieri sul campo, con una la Juve ha inanellato al decima sconfitta stagionale. Un finale di campionato triste anche per molti campioni che saluteranno e i fischi dello Stadium con i quali si è congedato Di Maria sono la più eloquente fotografia di una stagione sbagliata.