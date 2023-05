Juve e Toro, corsa per l'Europa contro due pericolanti

Affrontare la Cremonese senza pensare alla sfida di Siviglia. Max Allegri prova a tenere la Juve concentrata sulla gara di campionato con la Cremonese nella quale i bianconeri puntano a consolidare la seconda posizione di classifica. Buone notizie arrivano dall'infermeria anche in vista della coppa con il pieno recupero di Bremer e Rabiot mentre tra domani i pali ci sarà Perin. Cresce anche la condizione di Pogba che può essere importante in quest'ultimo scorcio di stagione. Ma l'altro allenamento sul quale deve insistere Allegri è quello mentale nel tentativo di isolare la squadra dalle situazioni esterne con una possibile penalizzazione che continua a pendere sulla squadra come una spada di Damocle con il rischio di vanificare quanto costruito sul campo.

Nel quart'ultimo turno di campionato il primo a scendere in campo all'ora di pranzo sarà però il Toro contro il pericolante Verona. Juric non può però fare regali alla sua ex squadra, impegnato nel mini-torneo per l'ottavo posto che può aprire le porte dell'Europa. Contro gli scaligeri il tecnico croato recupera Schuurs e Aina ma perde Miranchuk per la rottura del mignolo del piede. Così, alle spalle di Sanabria toccherà a Vlasic e a uno tra Seck e Karamoh.

