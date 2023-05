Juventus, Allegri su Szczesny: "Meglio se stava zitto". "Non conosce bene l'italiano"

Juventus, polemica Allegri-Szczesny. "Dopo il gol fatto ci siamo abbassati troppo, eravamo troppo negativi". "Stagione senza trofei: non benissimo". Le parole di Wojcech Szczesny dopo l'amara notte di Siviglia non sono piaciute a Massimiliano Allegri. “Dopo la partita bisognerebbe stare zitti. Faccio fatica anche io a parlare. Si rischiano di dire cose sull'onda delle emozioni che poi non si rivelano vere. Contro il Siviglia abbiamo fatto il massimo”. Parole che danno ulteriore fiato ai dubbi sullo spogliatoio Juve. E sul futuro di Max. “Io, per parte mia, resto al 100%. Ma le valutazioni le fanno altri: ossia la società”, ha detto Allegri.

Piedi a Empoli, testa a Roma

Nel campionato surreale di quest'anno, per la Juventus la partita contro l'Empoli passa in secondo piano. Occhi puntati su Roma per la nuova sentenza della Corte federale d'appello che potrebbe voler dire nuove penalizzazioni. Dipenderà anche da qui, il futuro di Max: si attende l'OK di De Laurentiis all'arrivo del nuovo direttore sportivo Giuntoli.

Le grane e il futuro

Giuntoli che subito si troverà ad affrontare la grana dei possibili rientri dalla Premier: Kulusevski, McKennie, Zakaria e Arthur. E poi, l'allenatore. Massimiliano Allegri, se rimarrà, dovrà gestire una linea verde. Addii di Rabiot, Di Maria e Paredes quasi certi, da valutare Vlahovic e Chiesa, tornano Rovella e Cambiaso, obiettivo Frattesi. Vino nuovo in otri vecchi: vedremo se sarà questo il futuro della Juventus.