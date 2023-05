Juventus ancora a rischio penalizzazione, "probabile il meno 9"

Il rischio, o meglio dire la quasi certezza, è una nuova penalizzazione. Forse più leggera dei 15 punti inflitti la prima volta, ma la sanzione deve essere "severa, a causa dei gravi fatti emersi" nel processo plusvalenze. Lo scrivono chiaramente i giudici del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Il 20 aprile avevano accolto parzialmente il ricorso della Juventus: avevano cancellato il -15, chiedendo però una nuova valutazione alla Corte Federale d'appello.

Le motivazioni

Nelle 75 pagine delle motivazioni se ne comprende il motivo: non è accertato che tutta la dirigenza bianconera fosse a conoscenza delle operazioni illecite. E' stato confermato, invece, l'impianto accusatorio per i vertici: Andrea Agnelli, Federico Cherubini, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Un quadro "pesante" spiega l'avvocato esperto in diritto sportivo Mattia Grassani: “Si fa riferimento a violazioni ripetute e sistematiche”.

Gli sviluppi

Da qui è ragionevole pensare ad una nuova penalizzazione. Forse così come richiesto in prima battuta dalla Procura federale. “Parliamo di circa 9 punti, con uno scarto di 1 o 2 punti in più o meno” afferma Grassani. Il verdetto dovrebbe arrivare entro il 25 maggio; con la sanzione probabilmente da scontare in questo campionato. Una doccia gelata per le ambizioni bianconere: con la classifica attuale anche il -9 taglierebbe fuori la Juve da un posto in Europa nella prossima stagione.