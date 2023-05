Juve verso una nuova penalizzazione

Lascia poco spazio all'ottimismo l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. La Juventus va verso una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze. Il Coni ha pubblicato le motivazioni che il 20 aprile avevano spinto il Collegio di Garanzia a cancellare il -15 e a chiedere una nuova valutazione alla Corte d'appello della FIGC. Nelle pagine della sentenza si parla di "fatti gravi" e della "necessità di irrogare una sanzione severa". Ecco perchè i 9 punti di penalizzazione chiesti a suo tempo dal Procuratore federale appaiono la pena più probabile. Il verdetto arriverà entro il 25 maggio.

Processo “Prisma”

E fin qui la giustizia sportiva. Tra poche ore in tribunale a Torino l'udienza preliminare del processo penale denominato "Prisma". La società e 12 indagati, tra cui Andrea Agnelli, rischiano il rinvio a giudizio per falso in bilancio e manipolazione del mercato. La Juve ha chiesto di spostare il processo a Milano o Roma. I legali della società pronti alla difesa, come sottolineato da John Elkann, il CEO di Exor a Napoli per presentare un progetto della Fondazione Agnelli nelle scuole, dedicato all’apprendimento della matematica e a ridurre i divari di genere.

Interviste a Mattia Grassani, avvocato diritto sportivo, John Elkann, Ceo di Exor.