Juventus deferita, cosa succede ora. Non può piovere per sempre. Ma sulla Juve le nubi sono ancora nere, nerissime. Dopo l'eliminazione in Europa league, nuova batosta: deferimento per le manovre stipendi, ossia il rinvio del pagamento degli ingaggi ai calciatori in epoca covid. Mascherato, secondo la Procura di Torino e ora anche dal procuratore federale Chinè, da rinuncia in modo da addolcire, nell'immediato, i bilanci.

Procuratori e partnership sospette

A questo si aggiungono le accuse sul presunto pagamento di procuratori per altre attività di mediazione rispetto a quelle dichiarate. E i rapporti definiti "opachi" con altre società: Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari. Prestiti di calciatori mascherati da cessioni, e via dicendo.

Patteggiamento, per ora no. Ma…

La brutta notizia, per la Juventus è innanzitutto che, ai dirigenti - tra cui i soliti Agnelli, Paratici, Cherubini e Nedved - viene nuovamente contestato l'articolo 4: "Mancata lealtà". Dunque, nuovo rischio penalizzazioni. Poi, sfuma il patteggiamento, ma solo per ora: a quanto pare, la Juve era disposta a pagare solo un'ammenda; Chinè avrebbe risposto picche, ma ora l'ipotesi di un accordo davanti al Tribunale federale rimane possibile. Se ne parlerà a giugno, da vedere con effetti in quale stagione.

22 maggio, il giorno del giudizio

Quello che è certo, è che il futuro della Juve si decide lunedì 22 maggio, con la nuova sentenza sull'altro filone, le plusvalenze. I punti di penalizzazione potrebbero essere i 9 chiesti da Chinè a gennaio. O forse più, in vista del principio dell'afflittività. In base, cioè, alla classifica della Juventus, se la pena vuole essere quella dell'esclusione dalla zona Champions. Fatto di cui i giudici sportivi dovranno tenere conto anche per il nuovo processo sulla manovra stipendi.