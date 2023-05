Allegri furioso dopo penalizzazione e Ko: "Uno stillicidio, ci vuole rispetto"

“Uno stillicidio”. Massimiliano Allegri non resta indifferente e nel post partita di Empoli-Juventus, terminata con un sonoro 4-1 per i toscani, non nasconde le sue perplessità sul trattamento riservato alla Juventus dalla giustizia sportiva, culminato lunedì sera, poco prima del fischio d'inizio del match, con una nuova penalizzazione di dieci punti.