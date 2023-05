Juventus-Lecce 2-1. Gli highlights. Il ritorno di Dusan

Juventus-Lecce, gli highlights della partita. Cercasi vittoria disperatamente. Ma contro il Lecce, dopo 2 minuti, primo brivido per la Juve: nella stessa azione, Paredes rischia il rigore e poi, su sfondamento di Oudin, segna Ceesay ma il Var annulla per fuorigioco. E allora arriva il protagonista che non ti aspetti. 14esimo minuto. Calcio di punizione, destro velenoso di Paredes e primo gol in bianconero per l'argentino.

Il regalo di Danilo

Al 24esimo magia di Fagioli che scodella in area per Miretti, palla in rete. Ma di nuovo il Var dice no: fuorigioco millimetrico. Le lacrime, però, sono quelle di Mattia De Sciglio, che si infortuna gravemente. Lesione al legamento crociato, stagione finita, tra pochi giorni sotto i ferri. In bocca al lupo. Ma intanto il regalo la fa Danilo al Lecce: fallo di mano nel contrasto con Gonzalez. Rigore. Ceesay dal dischetto, Szczesny intuisce ma non basta. 1 a 1, esultanza alla Lukaku a zittire il pubblico.

Il ritorno di Dusan

Al 40esimo, il grande ritorno. Cross di Kostic, splendido sinistro al volo di Dusan Vlahovic. Compagni che abbracciano il serbo, fine di un lungo digiuno. Secondo tempo, fioccano le occasioni. Minuto 48: cross di Di Maria, sponda di Bremer e cosa si mangia Miretti. Ma il Lecce non ci sta. In 5 minuti due occasioni clamorose: prima col tiro di Baschirotto e poi con Ceesay che grazia Szczesny. Ma la Juve c'è. Al 62 esimo, angolo di Paredes, Danilo di testa prende il palo. La Juve non ha paura di soffrire da provinciale e Bonucci, col turbante alla Chiellini, salva su Ceesay al minuto 73. Ancora Ceesay, al 78esimo, colpisce di testa addosso a Szczesny. Nel finale, numero funambolico di Pogba che lascia ben sperare. 2 a 1. La Juve, ha vinto.