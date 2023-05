Juventus, e ora? L'Uefa, il mercato, la ripartenza. E Max Allegri

Ora che sono stati definiti i conti con la giustizia sportiva italiana, per la Juve resta l'incognita della Uefa che potrebbe escludere i bianconeri dalle coppe per violazione delle norme sul fair-play finanziario, una vicenda nella quale i destini delle due squadre di Torino sono legati. Al momento la squadra di Allegri, al settimo posto, risulta infatti qualificata per la Conference league, ma se dovesse essere esclusa dalle competizioni continentali a beneficiarne potrebbero essere proprio i granata, ammesso naturalmente che gli uomini di Juric riescano a mantenere l'ottava posizione nell'ultima giornata di campionato.

L'ombra della Superlega

Tutto dipenderà da come il governo europeo del calcio giudicherà le conclusioni della FIGC, anche se è chiaro che un peso “politico” ce lo avrà l'atteggiamento della nuova dirigenza bianconera in merito al progetto della Superlega. Un passo indietro da quel disegno per il quale tanto si era speso l'ex presidente Andrea Agnelli e che aveva scatenato la guerra con il presidente Ceferin, potrebbe indurre l'Uefa ad avere un atteggiamento più morbido nei confronti della Juve. Uefa che peraltro, in attesa della sentenza della Corte di giustizia europea che dovrebbe arrivare a breve, non ha mai escluso azioni nei confronti di quei club che non hanno abdicato al progetto della nuova competizione: oltre alla Juve, il Real Madrid e il Barcellona. Ma è improbabile che nuova dirigenza della Juve abbia voglia di infilarsi in un nuovo conflitto dagli esiti quantomai incerti: l'inevitabile piano di risanamento del bilancio ha bisogno di certezze.

Il campo, il mercato. E Max Allegri

Definito il quadro, ora ci saranno da sciogliere i nodi sportivi: il nuovo progetto, il DS e il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli, i rinnovi, i giocatori da prendere e quelli da cedere. In particolare, se ripartire o no con Massimiliano Allegri in panchina.