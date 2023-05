Juventus-Siviglia, sale l'attesa. Le probabili formazioni

Juventus-Siviglia, le probabili formazioni. Allegri parla come un cavaliere di re Artù, entra in campo con la corazza, lancia in resta: l'entusiasmo dopo Bergamo. Non lo hanno spostato le inchieste della magistratura sui bilanci della società, l'attesa della decisione finale sui punti da togliere o meno in classifica. E prorprio per questo, la corazza per battere il Siviglia deve esssere a prova di coppa. Perché, con le arie processuali che tirano, le possibilità di qualificaris per la prossima Champions attraverso il campionato assomigliano maledettamente a una disillusione. Dall'altra parte c'è il Siviglia che ha lanciato una sorta di Opa per aggiudicarsi definitivamente l'Europa League, visto che l'ha già vinta 6 volte. Un record assoluto.

Bonucci, Di Maria…

Nel torneo gioca sempre un po' come se fosse cosa sua. Bonucci aspetta il Sivilgia per toccare la 500esima partita e Di Maria per dire che "se volete, resto alla Juve. Anche, se all'età di 35 anni e una vita non proprio indenne da infortuni, ci potrebbe domandare dove può andare. Una cosa è certa: la Juve vuole andare avanti per smentire la maledizione delle coppe che la affligge da un numero di anni che si perde nella memoria.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3 ): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Baldé, Gudelj, Acuña; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri.