Juventus-Siviglia, una sfida che vale la stagione

Si prevede il tutto esaurito all'Allianz stadium per l'ultima notte casalinga europea di quest'anno: Juventus-Siviglia, semifinale di Europa Leauge che vale una stagione. In una competizione che, in realtà, è casa del Siviglia, che l'ha vinta 6 volte.

Le probabili formazioni

Probabile il tridente Vlahovic-Chiesa-Di Maria, per sostenere il piede caldo del serbo. Possibile una difesa a 4 con Cuadrado sulla linea dei difensori. Ma a far discutere è il futuro. Pieno di incognite, con una penalizzaizone più che probabile.

L'ipotesi Giuntoli

bianconeri sempre più vicini a Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Uno degli artefici dello scudetto del Napoli. Parole d'ordine: talent scouting e sostenibilità economica. Musica per le orecchie di John Elkann, in visita a Napoli. Da cui sembra arrivare una conferma indiretta: "Ha tante possibilità, sceglierà lui", ha detto davanti a una pizza. Un anno di ricostruzione, concentrato sull'Italia, sui giovani. Da vedere, a questo punto, con chi in panchina. La grande incognita, Massimiliano Allegri.