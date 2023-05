Juventus, parlano i tifosi: "Il patteggiamento? Il minore dei mali..."

Il giorno dopo il patteggiamento sul caso stipendi che ha chiuso i conti con la giustizia sportiva, la reazione del popolo bianconero è segnata dal pragmatismo. Resta semmai un po’ di amarezza per essere stati fino ad ora i soli a pagare per illeciti probabilmente molto più diffusi nel mondo del calcio. Ma a far discutere è anche il futuro del tecnico e il sentimento prevalente pare essere quello di chi vorrebbe un azzeramento anche della guida tecnica per ripartire con un un nuovo ciclo. I tifosi, insomma, bocciano Massimiliano Allegri. La squadra intanto, davanti agli occhi di Calvo e Cherubini, ha proseguito la marcia di avvicinamento all'ultima di campionato nella quale, con una classifica divenuta certa può tentare l’aggancio all’Europa legaue in attesa che anche la Uefa si pronunci sui casi plusvalenze e stipendi.



Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Luca Omaggio