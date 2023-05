Juventus e Torino, ultime cartucce da sparare per Juric e Allegri. E si pensa al mercato

Spezia-Torino e Milan-Juventus. Come cambiano le cose nel calcio. Solo pochi mesi fa, il Toro si doleva di non avere un centravanti all'altezza. Le nostalgie del Gallo Belotti, e i soliti fucili puntati sul mercato. La risposta è arrivata dal campo. Tonny Sanabria: 12 reti, in un calcio in cui di centravanti prolifici vecchio stampo se ne vedono sempre meno. Più tutto il lavoro fatto per gli inserimenti delle mezze punte. Ed è qui che Juric deve lavorare contro lo Spezia: il tecnico croato ha chiesto più tiri da fuori a Miranchuk e Vlasic. E non sono solo parole. Vlasic si gioca il riscatto dal West Ham, fissato a 13 milioni, ma il Toro ci prova con 8. Vagnati vorrebbe fare lo stesso con l'Atalanta per Miranchuk - riscatto da 12 milioni - e con l'Inter per Lazaro (6 milioni). Sembra un film già visto. Intanto, parola alla difesa con il rinnovo di Djidji più vicino. Per il Torino, il mini-campionato per l'ottavo posto va avanti. Con Monza, Bologna e Fiorentina. Titolo virtuale che potrebbe valere la Conference league solo in caso di nuove penalità per la Juventus.

Juve, doppio esame per Allegri

In casa bianconera le parole di John Elkann spalancano nuovi scenari: Allegri si gioca tutto nelle ultime due partite contro Milan e Udinese. Per blindare il settimo posto da ulteriori stangate. Ma soprattutto per dimostrare di avere i giocatori ancora in pugno, dopo gli ultimi scricchiolii. Poi sarà rivoluzione, e Massimiliano Allegri il Temporeggiatore potrebbe non bastare, se ci sarà un Giuntoli al piano di sopra. Nomi alternativi: Tudor, Palladino e Thiago Motta. Poi, la grana riscatti dalla premier: Arthur, McKennie e Zakaria, mentre Kulusveski potrebbe restare al Tottenham. Sarà un'estate lunghissima.