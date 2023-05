La Camminata Reale dal centro di Torino a Stupinigi tra castelli, parchi e luoghi storici

Nonostante il tempo incerto sono stati oltre 700 i partecipanti iscritti alla prima delle Camminate Reali 2023, organizzate dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con il sostegno della Fondazione san Paolo. 20 i chilometri percorsi da piazza Castello alla Palazzina di Caccia di Stupinigi passando per Palazzo Reale, Villa della Regina, il Monte dei Capuccini, il castello di Moncalieri, il Valentino, poi il Parco delle Vallere e il Mausoleo della Bela Rosin. Spirito della manifestazione, promuovere la conoscenza di luoghi storici -già patrimonio Unesco dal 1997 e inseriti in contesti naturalistici di grande pregio- tra gli amanti della camminata come forma di benessere, senza rinunciare alla convivialità. All'arrivo al Parco di Stupinigi una grande agnolottata ha premiato la fatica dei partecipanti. Prossima camminata all'Abbazia di Ranverso il 2 luglio.