La chiesa del Gonfalone a Saluzzo in stato di abbandono

La prima segnalazione riguarda chiesa del Gonfalone in via della Chiesa a Saluzzo. Dagli anni '90, ci racconta Sebastiano che a Saluzzo abita, è un cantiere abbandonato e chiede che vengano presi provvedimenti.



Nicola Lemme ci mostra invece un tratto di strada a Mappano, dove ancora manca il marciapiede e i pedoni sono costretti a camminare in strada, oltre la striscia, con automobili e mezzi che sfrecciano accanto. Cosa aspettano a fare i lavori? Si chiede e ci chiede.



E chiudiamo con un’immagine primaverile, la frenesia delle api per la fioritura delle acacie, immortalata in questo video dal nostro telespettatore Bruno Zanini da Rivoli.