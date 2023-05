La Nazionale di pallapugno premiata in regione per l'argento ai Mondiali

La Nazionale italiana di Pallapugno è stata premiata al grattacielo della Regione, a Torino, per la conquista della medaglia d'argento nel gioco internazionale ai Campionati del mondo disputati in Spagna, in provincia di Valencia.

Durante l'incontro è stato sottolineato il valore della pallapugno come sport storico in grado però di avere ancora oggi visibilità a livello internazionale.

A consegnare il riconoscimento il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il vicepresidente, Fabio Carosso. Alla premiazione, accompagnati dal presidente della Fipap - la Federazione Italiana Pallapugno - Enrico Costa, hanno partecipato i giocatori Marco Battaglino, Roberto Corino, Nathalia e Madeleine Di Curzio, Fabio Gatti, Martina Giubergia, Enrico Parussa, Filippo Rey e Massimo Vacchetto. Con loro i direttori tecnici Giorgio Vacchetto e Olimpia Luparia e il responsabile delle Nazionali, Romano Sirotto. Presente anche il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.