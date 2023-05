La "prima" dell'Alta Langa: i nuovi spumanti debuttano a Venaria

Sono bollicine che nascono secondo un disciplinare rigido, da uve Pinot nero e Chardonnay di un'unica vendemmia, delle colline più alte di Astigiano, Alessandrino e Cuneese. Qualità, facilità di beva e - per gli esperti - un buon prezzo. Ecco perché piace l'Alta Langa, lo spumante con denominazione geografica protetta dal 2011.

Sotto la bianca volta settecentesca della Reggia di Venaria, debuttano le ultime produzioni arrivate sul mercato: 140 etichette. Nel tempo, sono aumentati produttori, ora 60, e bottiglie vendute, anche se quelle realizzate, con la vendemmia 2022, sono state appena tre milioni. Raddoppieranno vista la richiesta, con nuovi impianti di vigneti, che daranno anche ulteriore valore al territorio.

Intanto, l'Alta Langa ha un giro d'affari di trenta milioni di euro, generato soprattutto nel Nord Ovest, ma si inizia a studiare nuovi mercati all'estero e tendenze, come la scelta dello spumante per accompagnare l'intero pasto.

Interviste a Mariacristina Castelletta, presidente Consorzio Alta Langa, Serena Bagnasco, produttrice, Giulio Bava, produttore e Roberta Ceretto, produttrice