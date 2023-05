La storia di Christian: era una donna, è diventato un uomo

Oggi è la Giornata mondiale contro l'omofobia. Vi raccontiamo la storia di Christian e della sua transizione da donna a uomo. Oggi è impegnato a fianco di chi intraprende questo percorso. Contro ogni discriminazione

Christian apre le saracinesche del centro Maurice. Dal 2012, anno in cui è stato creato questo luogo d'ascolto Lgbt, a Torino, in via Stampatori sono transitate oltre 400 persone. Chi voleva affrontare un cambio di sesso, chi non stava a suo agio nel suo corpo ed aveva bisogno di essere ascoltato. Cristian lavora in Comune e fa il volontario al centro. Era una lei. A 18 anni ha iniziato la transizione per diventare uomo

Il servizio di Federica Burbatti