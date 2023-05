Garda, sorvegliato speciale

Luca Adami è un ricercatore dell'Università di Trento. Da anni l'ateneo studia la gestione dei livelli e delle portate del Garda. Un lago fortemente antropizzato dal bacino di monte con le dighe per la produzione idroelettrica a quello di valle attrezzato per la protezione del mantovano. Inoltre le acque del lago sono usate d'estate per l'irrigazione dei campi agricoli. in un periodo come questo diventa fondamentale gestire la crisi tentando di ottimizzare tutto il sistema lago