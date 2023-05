Avventure, viaggi coraggio e accettazione di sé. La travel blogger Giulia Lamarca si racconta

Avventura, viaggi , coraggio e accettazione di sé. Sono alcuni dei temi che animeranno la puntata del 13 maggio di Petrarca.

Ospite Giulia Lamarca, travel blogger e scrittrice in carrozzina, che in un libro, "Un viaggio che parla di te" ( De Agostini) ha raccontato il quotidiano suo, del marito e della figlia, che hanno scelto di vivere, sempre in viaggio.

Indispensabili per chi vuole costruire un viaggio per conto proprio, sono le guide "Lonely Planet" che spengono 50 candeline. Un compleanno celebrato con un nuovo volume "Fuori Rotta" che racchiude 100 viaggi, lontani dai luoghi più battuti.

Negli anni '70 si chiamava "Hyppies trail". Ci immerge in quel viaggio verso l'India, "Gli Occhi di Shiva" di Elisabetta Baldisserotto, una sorta di pellegrinaggio alla ricerca di un mondo che si immaginava alternativo e più spirituale.

Nella Sanremo dorata di fine '800 ci porta il romanzo di Paola Capriolo "Irina Nikolaevna". Un racconto costruito su personaggi, luoghi e riti mondani della nobiltà "fin de siècle" che aveva come meta la riviera ligure.

È una storia di tenacia e determinazione, quella di Maria Rosaria Ricci, disabile dalla nascita. "Abilmente - il coraggio di non arrendersi" è la sua biografia edita da "Il laboratorio/le edizioni"

"L'invasione degli extraterroni"(Becco Giallo) è invece la biografia a fumetti di Renald Hysi, fuggito con la famiglia dall' anarchia degli anni '90 in Albania e arrivato da bambino in Italia, sui barconi della speranza.

Completano la puntata: i consigli di lettura, il romanzo d'esordio di Alessio Zucchini ( "Una Famiglia" , Mondadori), e il docufilm su Ermanno Olmi realizzato a 5 anni dalla sua morte.