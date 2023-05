Alessandria, il Saluzzo-Plana ora si chiama liceo "Umberto Eco"

Alessandria ha una scuola intitolata a Umberto Eco. L'iter burocratico, partito subito dopo la morte dello scrittore e semiologo nel 2016, era stato fermato bruscamente dalla Giunta precedente. Ma ora è arrivato a compimento. L'istituto superiore Saluzzo Plana, il più grande polo scolastico umanistico della provincia con 1.400 studenti e dove lo stesso Eco ha studiato, da oggi porta il suo nome.

“Finalmente la sua scuola intitolata al professore. E' un un piacere e un orgoglio, ma soprattutto è stata la volontà di tante persone", dice ai nostri microfoni Roberto Grenna, preside dell'istituto. “Credo che Eco debba essere un esempio, perché è partito da una città di provincia come Alessandria ed è diventato il maggior semiologo del mondo”.

Filosofo, scrittore, medievista, Eco è conosciuto al grande pubblico anche per i suoi romanzi come Il nome della Rosa che gli sono valsi una fama mondiale. Per anni professore di semiotica all'università di Bologna, è sempre rimasto legatissimo alla sua Alessandria. Alla cerimonia di intitolazione della scuola hanno partecipato anche la figlia Carlotta e la moglie Renate.

Interviste:

Roberto Grenna, preside polo scolastico Umberto Eco

Gianni Coscia, compagno di scuola

Renate Ramge, moglie Umberto Eco