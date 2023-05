Pellerina, l'inciviltà di chi butta i rifiuti per terra

Apriamo la pagina dedicata alle vostre segnalazioni con delle foto che ci manda un nostro telespettatore. Nei pressi del ponte che porta al parco della Pellerina a Torino, erba lasciata crescere in modo selvaggio e cestini dei rifiuti circondati da cartacce e spazzatura abbandonati per terra. Si dovrebbero svuotare più spesso, ci scrivono.

Dai rifiuti alla viabilità con questo scatto che ritrae l'incrocio tra via Malta e via Braccini a Torino. Un semaforo che invade la pista ciclabile. Si rischiano incidenti anche perché non segnato, ci ha scritto Andrea.

Nella settimana dedicata alla siccità e all’acqua che non c’è, vi proponiamo queste foto. La bellezza della pioggia sulla natura della Mandria, così ha intitolato i suoi scatti Elisa.