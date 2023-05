I 50 anni di Lonely Planet, la guida a misura di viaggiatore

Il primo volume nacque per caso. Il frutto di un viaggio di nozze epico, iniziato per sfida: partire da Londra e raggiungere l'Australia con pochi spiccioli in tasca. Era il 1973. Al loro ritorno Tony e Maureen Wheeler decisero di mettere in un libro quell'immenso bagaglio di conoscenze: la prima guida Lonely Planet di sempre.

Oggi Lonely Planet compie 50 anni. La redazione italiana si trova a Torino. Qui si traducono le guide che arrivano da tutto il mondo e si realizzano i volumi che raccontano il bel paese.

Dal Milione di Marco Polo, al Viaggio in Italia di Goethe: l'incontro con paesi e culture diverse da sempre spingono l'uomo a raccontare le proprie esperienze. E anche oggi chi scrive una guida non deve perdere quello spirito.