Superare il carcere per le madri detenute assieme ai figli

Un'esperienza, quella da bambino detenuto in carcere assieme alla madre, che è impossibile dimenticare. Oggi in Piemonte c’è ancora una donna ristretta assieme al figlio nell'icam, l'Istituto a custodia attenuata per detenute madre, del carcere Lorusso e Cotugno di Torino, l'unico nella regione. I numeri sono comunque in calo rispetto al 2019, quando la detenzione riguardava 11 donne con 12 bambini.

Case protette

Un problema al centro dell'incontro “Madri fuori dallo stigma e dal carcere con i loro bambini”: la richiesta è di porre fine a questo dramma e favorire forme diverse di espiazione della pena. Alla fine del 2021 è stato assegnato un finanziamento straordinario alle regioni, 140 mila euro per il Piemonte, per dotarsi di strutture adeguate a garantire un'alternativa: la Regione ha deciso di non creare un bando per una struttura, che avrebbe rischiato di essere costantemente in crisi finanziaria come quelle di Roma e Milano non avendo numeri sufficienti per una presenza continuativa, ma selezionando con avvisi pubblici delle strutture dedicate non soltanto a mamme detenute ma case protette che ospitino varie tipologie di fragilità.

Interviste a Ivano Bianco, associazione Sbarre di Zucchero, Costanza Agnella, associazione Antigone, e Bruno Mellano, Garante regionale dei detenuti.