Malabrocca, il re del bluff che arrivava sempre ultimo

“Quando mancavano 50 chilometri iniziava la corsa. I primi per il primo posto. E noi per l'ultimo”.

“Si nascose ovunque - racconta Serena Malabrocca, nipote di quel Luigi Malabrocca passato alla storia come la Maglia Nera per eccellenza del Giro d'Italia -: a casa delle persone, sotto i ponti, si infilò in tutti i bar, si mise a parlare con chiunque e simulò 8 forature in una tappa… E ancora aiutava chiunque fosse in difficoltà, anche gli antagonisti. Era diventato veramente un genio del bluff, un genio dell’ultimo posto”.